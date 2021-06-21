Ослабление ограничений обрушило цены на древесины

Если причиной быстрого роста цен, начавшегося в прошлом году, был рост мирового спроса на древесину в связи с оживлением частной строительной деятельности, вспыхнувшей в период коронавирусных ограничений, то теперь можно перейти к обычным видам деятельности, поскольку ограничения ослаблены. Как пишет Financial Times, вместо строительства деньги и время теперь тратятся на питание вне дома, покупки, развлечения и путешествия.

Цены на пиломатериалы с начала мая упали с 1686 долларов США на 48 процентов до 875 долларов США за тысячу кубических футов (1 кубический фут равен примерно 0,00236 кубических метров).

«Поскольку экономика восстановилась, люди меньше работают в своих домах и садах. Этого было достаточно, чтобы резко снизить уровень цен, потому что цены до сих пор росли слишком быстро и слишком сильно, и эта тенденция очевидно перестала быть жизнеспособной», - сказал вице-президент West Fraser, крупнейшего в мире производителя пиломатериалов, Крис МакИвер.

По оценке экспертов, в средствах массовой информации было много разговоров о завышенной цене на древесину, и это стало четким сигналом для потребителей, что сейчас далеко не лучшее время для строительства, поэтому строители-любители отложили свои проекты. При падении цен строительство должно восстановиться.

Падение цен на древесину, а также на некоторые другие строительные материалы вселило многим экономистам больше уверенности в том, что более быстрая, чем обычно, инфляция также может вскоре отступить. В то же время древесина сейчас на четверть дороже, чем в 2018 году, когда был установлен предыдущий ценовой рекорд.

«Многие эксперты и потребители хотят видеть пиломатериалы в качестве меры инфляции - мы снизили цены, но торговля по-прежнему идет значительно лучше среднего. Таким образом, давление в пользу общего роста цен будет продолжаться», - сказал президент брокерской фирмы Westline Capital Strategies Грег Кута.