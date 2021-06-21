Ослабление ограничений обрушило цены на древесины
Цены на пиломатериалы на рынках за месяц упали почти вдвое. Спрос на древесину резко упал, поскольку со смягчением ограничений появилось множество занятий помимо строительства, пишет Postimees.
Цены на пиломатериалы на рынках за месяц упали почти вдвое. Спрос на древесину резко упал, поскольку со смягчением ограничений появилось множество занятий помимо строительства, пишет Postimees.
Если причиной быстрого роста цен, начавшегося в прошлом году, был рост мирового спроса на древесину в связи с оживлением частной строительной деятельности, вспыхнувшей в период коронавирусных ограничений, то теперь можно перейти к обычным видам деятельности, поскольку ограничения ослаблены. Как пишет Financial Times, вместо строительства деньги и время теперь тратятся на питание вне дома, покупки, развлечения и путешествия.
Цены на пиломатериалы с начала мая упали с 1686 долларов США на 48 процентов до 875 долларов США за тысячу кубических футов (1 кубический фут равен примерно 0,00236 кубических метров).
«Поскольку экономика восстановилась, люди меньше работают в своих домах и садах. Этого было достаточно, чтобы резко снизить уровень цен, потому что цены до сих пор росли слишком быстро и слишком сильно, и эта тенденция очевидно перестала быть жизнеспособной», - сказал вице-президент West Fraser, крупнейшего в мире производителя пиломатериалов, Крис МакИвер.
По оценке экспертов, в средствах массовой информации было много разговоров о завышенной цене на древесину, и это стало четким сигналом для потребителей, что сейчас далеко не лучшее время для строительства, поэтому строители-любители отложили свои проекты. При падении цен строительство должно восстановиться.
Падение цен на древесину, а также на некоторые другие строительные материалы вселило многим экономистам больше уверенности в том, что более быстрая, чем обычно, инфляция также может вскоре отступить. В то же время древесина сейчас на четверть дороже, чем в 2018 году, когда был установлен предыдущий ценовой рекорд.
«Многие эксперты и потребители хотят видеть пиломатериалы в качестве меры инфляции - мы снизили цены, но торговля по-прежнему идет значительно лучше среднего. Таким образом, давление в пользу общего роста цен будет продолжаться», - сказал президент брокерской фирмы Westline Capital Strategies Грег Кута.
Продавцы пиломатериалов прогнозируют, что древесина в ближайшие годы будет оставаться более дорогой, чем в среднем. Это связано с растущим спросом на новые дома и низкими процентными ставками по кредитам, которые поддерживают активный рынок недвижимости.