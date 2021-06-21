Видео ⟩ Свободных коек нет: в Петербурге пациентов с коронавирусом разместили на полу

На видео запечатлено, как некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах на полу в коридоре больницы. «На матрас и в коридор. Зато все в новостях красиво. Места есть, все спокойно», — говорится в описании к видео, которое было опубликовано в соцсетях.

Видео опубликовал пользователь по имени Кирилл Юрьевич. Как сообщает издание mr7.ru, он брат одного из пациентов.

По его словам, пациентов развозят по другим, менее загруженным больницам. Он также рассказал, что врач появится в отделении только в понедельник. Пока же больным советуют «лечь на живот и дышать поглубже».

"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.