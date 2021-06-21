Видео ⟩ Свободных коек нет: в Петербурге пациентов с коронавирусом разместили на полу
В городской больнице в Петербурге пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест, пишет РБК. Комитет здравоохранения города проведет проверку.
В городской больнице в Петербурге пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест, пишет РБК. Комитет здравоохранения города проведет проверку.
На видео запечатлено, как некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах на полу в коридоре больницы. «На матрас и в коридор. Зато все в новостях красиво. Места есть, все спокойно», — говорится в описании к видео, которое было опубликовано в соцсетях.
Видео опубликовал пользователь по имени Кирилл Юрьевич. Как сообщает издание mr7.ru, он брат одного из пациентов.
По его словам, пациентов развозят по другим, менее загруженным больницам. Он также рассказал, что врач появится в отделении только в понедельник. Пока же больным советуют «лечь на живот и дышать поглубже».
"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.
На прошлой неделе глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто говорил в эфире телеканала «78», что коечный фонд для больных COVID-19 в Петербурге занят на 90%. Всего, по его словам, в городе развернуто свыше 9000 мест для таких пациентов.