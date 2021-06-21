Банковские счета жителей Эстонии опустошают под различными предлогами

18 июня полиция начала производство в связи с тем, что 53-летнему жителю Таллинна позвонила русскоязычная женщина и предложила инвестировать. Мужчина установил на свой компьютер программу AnyDesk, при помощи которой с его счета было переведено в общей сложности 23 955 евро.

11 июня 39-летний мужчина разместил на сайте auto24.ee объявление о продаже амортизаторов. Ему написали по WhatsApp и предложили совершить сделку через систему бронирования Okidoki и послали ссылку. По ссылке у продавца спросили личный код и три раза ПИН-код. Потом он обнаружил, что со счета сняли три раза по 243,60 евро, общий ущерб 730,80 евро.

Похожий случай произошел и в Нарве, 38-летний мужчина продавал через портал фотокамеру. По WhatsApp с ним связался "покупатель", выслал ссылку, по которой спросил номер банковской карты и CVV-код карты, после чего с карты сняли 945 евро.

62-летней женщине в Таллинне позвонили от имени Swedbank с легендой о неправильной сделке и предложили ввести ПИН-коды. Ущерб 3700 евро.

18 июня в Таллинне позвонили 24-летней женщине от имени LHV с легендой о "подозрительной деятельности" и попросили ПИН-коды. Ущерб 8490 евро.

"Мошенники действуют и в будние дни, и в праздники, поэтому в преддверье праздников полиция напоминает, что получив звонок или сообщение от незнакомцев, надо быть внимательным и проверять информацию до того, как вводить ПИН-коды или делать денежные переводы", – говорит веб-констебль Яна Фролова.