Футболист сборной Шотландии заразился коронавирусом на Евро-2020

Футболист отправляется на 10-дневную самоизоляцию и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Хорватии в Глазго во вторник.

На клубном уровне 20-летний Гилмор защищает цвета лондонского «Челси».

У обеих команд в настоящий момент по 1 очку, Хорватия в группе D занимает третье место, Шотландия – четвертое. На первом месте Чехия, на втором – Англия (по 4).