Поезда могут опаздывать из-за жары

"В последнее время в Эстонии очень жарко, и хотя поезда в основном придерживаются графика, все-таки случаются некоторые перебои, опоздания поездов обоснованы жарой", - сказал руководитель по развитию и продажам фирмы Elron Ронни Конго.

Опоздания поездов связаны с перегревом системы охлаждения и гидравлической системы. Бортовой компьютер выдает сообщение об ошибке, потому что двигатель недостаточно охлаждается и температура двигателя повышается. Продолжать движение с перегретым двигателем невозможно, это может привести к его серьезным повреждениям.