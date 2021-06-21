Поезда могут опаздывать из-за жары
Высокая температура воздуха в последние несколько дней стала причиной в нарушении привычной работы эстонских поездов, пишет ERR.
Высокая температура воздуха в последние несколько дней стала причиной в нарушении привычной работы эстонских поездов, пишет ERR.
"В последнее время в Эстонии очень жарко, и хотя поезда в основном придерживаются графика, все-таки случаются некоторые перебои, опоздания поездов обоснованы жарой", - сказал руководитель по развитию и продажам фирмы Elron Ронни Конго.
Опоздания поездов связаны с перегревом системы охлаждения и гидравлической системы. Бортовой компьютер выдает сообщение об ошибке, потому что двигатель недостаточно охлаждается и температура двигателя повышается. Продолжать движение с перегретым двигателем невозможно, это может привести к его серьезным повреждениям.
"Будем надеяться, что скоро температура воздуха вернется к привычной отметке и поезда больше не будут опаздывать", - отметил Конго.