Пн, 21.06.2021
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Поезда могут опаздывать из-за жары

Elroni rong. ФОТО: GERTHRUD GRENTS / Sakala

Высокая температура воздуха в последние несколько дней стала причиной в нарушении привычной работы эстонских поездов, пишет ERR.

"В последнее время в Эстонии очень жарко, и хотя поезда в основном придерживаются графика, все-таки случаются некоторые перебои, опоздания поездов обоснованы жарой", - сказал руководитель по развитию и продажам фирмы Elron Ронни Конго.

Опоздания поездов связаны с перегревом системы охлаждения и гидравлической системы. Бортовой компьютер выдает сообщение об ошибке, потому что двигатель недостаточно охлаждается и температура двигателя повышается. Продолжать движение с перегретым двигателем невозможно, это может привести к его серьезным повреждениям.

"Будем надеяться, что скоро температура воздуха вернется к привычной отметке и поезда больше не будут опаздывать", - отметил Конго.

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