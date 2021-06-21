Скорая помощь советует, как пережить жару

«На прошлых выходных Таллиннскую скорую помощь вызывали к восьми пациентам, у которых были жалобы, связанные с жарой: солнечный удар или тепловой стресс. У некоторых людей симптомы возникли на работе или во время выполнения работы, у некоторых они проявились вечером после пребывания на солнце, - сказал главный врач скорой помощи Рауль Адлас. – Таким образом, пока жаркая погода, к счастью, не принесла нам тяжелых пациентов, но, конечно, стоит быть осторожными, чтобы жара не привела к проблемам со здоровьем».

Работая или перемещаясь по улице днем, нужно хотя бы раз в час находить время для того, чтобы охладить тело: в тени на улице или в помещении под кондиционером. Одежда должна пропускать воздух и позволять поту испаряться. Находясь на улице, нужно иметь легкий головной убор, чтобы исключить солнечный удар. Воды нужно выпивать два-два с половиной литра в день.

Пожилым людям и хроническим больным все походы в магазин и на рынок нужно совершать до полудня. Остальную часть дня лучше проводить вдали от солнца – в помещении или в тени. Родителям нужно следить, чтобы дети не оставались в машине, пока они занимаются своими делами – машина очень быстро нагревается до критических температур.

Если есть план провести время на улице в компании, нужно заранее договориться о том, кто останется трезвым и будет следить за тем, чтобы ни один употреблявший алкоголь человек не уснул на пляже или в другом месте под солнцем.

Первая помощь для пострадавших от жары людей заключается в следующем: перевести его в прохладное помещение – под кондиционер в здании, магазине или машине. Напоить холодной водой и снять лишнюю одежду. Дать ему отдохнуть.

При необходимости, чтобы получить совет, можно позвонить на консультационную линию семейных врачей 1220. Если у человека возникли нарушения сознания, необходимо вызывать скорую помощь.