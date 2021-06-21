Эксперимент: спасает ли зеленое мыло от тли

Если на розах обычно можно обнаружить зеленую тлю на бутонах, то вишню атакует, прежде всего, черная листовая тля, а под листьями яблони можно найти коричневых насекомых. Бывает тля и серой и оранжевой. Если вы заметили, что на каком-то лиственном дереве, кусте или овоще, на верхушке побега свернулись листья, стоит проверить: вероятно, вы обнаружите там вредителей, сосущих сок.

Там, где есть тля, обычно бывают и муравьи, которые сами не наносят растениям ущерба, но питаются сладкими выделениями тли и защищают тлю от ее естественных врагов, например, божьих коровок.

Питаясь соком растения, тля не только вредит молодым побегам, а вместе со слюной распространяет вирус, то есть с ней необходимо бороться. Правда, окончательно с ней расправиться не поможет ничто: на какое-то время ее можно изгнать из сада, но вскоре она появляется снова, поскольку цикл развития листовой тли короткий и в течение лета каждые две недели появляется новое поколение.

Наиболее экологично – просто смыть тлю с растений сильной струей воды. Другая распространенная рекомендация – опрыскать тыльную сторону листьев, где прячутся насекомые, раствором зеленого мыла. Листья с тлей сворачиваются, поэтому, чтобы раствор все-таки на нее попал, необходимо развернуть листья и направить жидкость прямо на насекомых.

Из домашних средств для опрыскивания годится Fairy и другие средства для мытья посуды. Они забивают дыхательные отверстия тли, и та задыхается. Стоит обратить внимание и на то, чтобы раствор не был слишком крепким, иначе растения могут пожелтеть.

Этот печальный опыт есть и меня самой. В прошлом году я залила в пластиковую бутылку примерно на одну пятую Fairy, а затем добавила воды, прошлась этим по розами и скрученным молодым побегам черешни, а на следующий день кусты и молодое деревце были в весьма удручающем состоянии. К счастью, со временем они восстановились, но черешня до конца лета была никакая.

Этим летом при появлении первой тли я опрыскала розы и свернувшиеся листья черешни и яблони раствором зеленого мыла - примерно полстакана зеленого мыла на литр воды, и на следующий день картина была прекрасная, а тлей при внимательном осмотре не обнаружилось. Спустя две недели тля еще не вернулась.

Обычно так и рекомендуют: растворять 100-150 мл зеленого мыла в одном литре воды. Если вы используете какую-то жидкость впервые, разумно сначала испытать ее на одной ветке или листке, и, если через день-два листья не пожухли, можно смело пользоваться дальше. Если вы сомневаетесь, сделайте жидкость менее концентрированной, а через несколько дней повторите опрыскивание. Тля может привыкнуть к какому-то средств, поэтому время от времени стоит пробовать новые.