Эксперимент: спасает ли зеленое мыло от тли
Многие садоводы вынуждены бороться с тлей, особенно любят эти насекомые розы и вишни. Если не взяться за дело немедленно, они могут совсем обезобразить растения, пишет Maa Elu.
Многие садоводы вынуждены бороться с тлей, особенно любят эти насекомые розы и вишни. Если не взяться за дело немедленно, они могут совсем обезобразить растения, пишет Maa Elu.
Если на розах обычно можно обнаружить зеленую тлю на бутонах, то вишню атакует, прежде всего, черная листовая тля, а под листьями яблони можно найти коричневых насекомых. Бывает тля и серой и оранжевой. Если вы заметили, что на каком-то лиственном дереве, кусте или овоще, на верхушке побега свернулись листья, стоит проверить: вероятно, вы обнаружите там вредителей, сосущих сок.
Там, где есть тля, обычно бывают и муравьи, которые сами не наносят растениям ущерба, но питаются сладкими выделениями тли и защищают тлю от ее естественных врагов, например, божьих коровок.
Питаясь соком растения, тля не только вредит молодым побегам, а вместе со слюной распространяет вирус, то есть с ней необходимо бороться. Правда, окончательно с ней расправиться не поможет ничто: на какое-то время ее можно изгнать из сада, но вскоре она появляется снова, поскольку цикл развития листовой тли короткий и в течение лета каждые две недели появляется новое поколение.
Наиболее экологично – просто смыть тлю с растений сильной струей воды. Другая распространенная рекомендация – опрыскать тыльную сторону листьев, где прячутся насекомые, раствором зеленого мыла. Листья с тлей сворачиваются, поэтому, чтобы раствор все-таки на нее попал, необходимо развернуть листья и направить жидкость прямо на насекомых.
Из домашних средств для опрыскивания годится Fairy и другие средства для мытья посуды. Они забивают дыхательные отверстия тли, и та задыхается. Стоит обратить внимание и на то, чтобы раствор не был слишком крепким, иначе растения могут пожелтеть.
Этот печальный опыт есть и меня самой. В прошлом году я залила в пластиковую бутылку примерно на одну пятую Fairy, а затем добавила воды, прошлась этим по розами и скрученным молодым побегам черешни, а на следующий день кусты и молодое деревце были в весьма удручающем состоянии. К счастью, со временем они восстановились, но черешня до конца лета была никакая.
Этим летом при появлении первой тли я опрыскала розы и свернувшиеся листья черешни и яблони раствором зеленого мыла - примерно полстакана зеленого мыла на литр воды, и на следующий день картина была прекрасная, а тлей при внимательном осмотре не обнаружилось. Спустя две недели тля еще не вернулась.
Обычно так и рекомендуют: растворять 100-150 мл зеленого мыла в одном литре воды. Если вы используете какую-то жидкость впервые, разумно сначала испытать ее на одной ветке или листке, и, если через день-два листья не пожухли, можно смело пользоваться дальше. Если вы сомневаетесь, сделайте жидкость менее концентрированной, а через несколько дней повторите опрыскивание. Тля может привыкнуть к какому-то средств, поэтому время от времени стоит пробовать новые.
Тля гибнет, и если опрыскать ее кока-колой. Умные садоводы к зеленому мылу и другим средствам для мытья добавляет настои растения, поскольку они через лист действуют как удобрение. Против тли советуют применять, например, крапиву, полевой хвощ, чеснок и листья помидоров. Из средств, доступных в садоводческих магазинах, в саду можно попробовать Neemazal.
Отвар хвоща полевого и крапивы. 250 г измельченного хвоща и 250 г крапивы варят в 2 л воды на медленном огне 20 минут, настаивают и растворяют до объема в 10 л. Эффективно против пятнистости, тли, трипсов, зеленых клопов, цикад, листовых блох, паутинного клеща.
Настой чеснока. 50 г чеснока пропускают через чесночный пресс и добавляют 300 мл воды комнатной температуры. Оставляют на 3-4 суток в темном закрытом помещении. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, берут 15 мл (1 ст.л.) на 1 л воды. Растения опрыскивают с интервалом 2-3 дня 5-7 раз. Эффективно от клещей, тлей, трипса, червяков, отчасти помогает от грибковых (мучнистой росы, серой гнили и ржавчины) и бактериальных заболеваний. Отпугивает с помощью запаха.
Настой помидорных и/или картофельных листьев. 3-4 кг свежих листьев или побегов заливают 10 л воды. Дают сутки постоять, затем процеживают. Для раствора разбавляют в соотношении 1:3 для борьбы с гусеницами и ложными гусеницами. Чтобы отпугнуть бабочек-капустниц и брюквенниц, можно опрыскать капусту, репу и брюкву. Запах отпугивает также жуков и блох.
Настой полыни. 1 кг собранной во время цветения полыни или 200-300 г сухой полыни добавляют в воду и варят на медленном огне под крышкой 10-15 минут. Процеживают и добавляют воды, пока не получится 5 л концентрата. Для раствора разбавляют в соотношении 1:2. Концентрат хранится в закрытом прохладном помещении 3-4 месяца. Эффективен против травяных клопов, разных гусениц, черной ножки, серой гнили и ржавчины. Отпугивает с помощью запаха.