Пн, 21.06.2021
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В рижском лесу стремительно распространяется огонь

ФОТО: Shutterstock

В столичном районе Яунциемс в нескольких местах загорелся лес, и огонь стремительно распространяется, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар на 6-й Яунциемской линии поступил в 14:59.

В связи с быстрым распространением огня к тушению пожара привлечены дополнительные ресурсы.

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