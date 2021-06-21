Пн, 21.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Для ликвидации последствий трагического ДТП потребовалась тяжелая техника

Видео ⟩ Для ликвидации последствий трагического ДТП потребовалась тяжелая техника

Сегодня, 21 июня, на шоссе Раквере-Вягева в деревне Вяйке-Ракке произошло трагическое ДТП, пишет Virumaa Teataja.

По первоначальным данным, грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 46-летний мужчина, двигался со стороны Вягева в Раквере. При обгоне трактора водитель грузовика потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. К сожалению, водитель грузовика получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Для того, чтобы вновь поставить грузовик на колеса, потребовалась тяжелая техника, движение на месте происшествия было перекрыто. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back