Видео ⟩ Для ликвидации последствий трагического ДТП потребовалась тяжелая техника
Сегодня, 21 июня, на шоссе Раквере-Вягева в деревне Вяйке-Ракке произошло трагическое ДТП, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня, 21 июня, на шоссе Раквере-Вягева в деревне Вяйке-Ракке произошло трагическое ДТП, пишет Virumaa Teataja.
По первоначальным данным, грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 46-летний мужчина, двигался со стороны Вягева в Раквере. При обгоне трактора водитель грузовика потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. К сожалению, водитель грузовика получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Для того, чтобы вновь поставить грузовик на колеса, потребовалась тяжелая техника, движение на месте происшествия было перекрыто.