Видео ⟩ Для ликвидации последствий трагического ДТП потребовалась тяжелая техника

По первоначальным данным, грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 46-летний мужчина, двигался со стороны Вягева в Раквере. При обгоне трактора водитель грузовика потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. К сожалению, водитель грузовика получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.