Госсуд отклонил жалобу на закрытие русской школы в Кейла

26 ноября 2019 года Кейлаское городское собрание приняло решение № 28, которым ликвидировало единственную в городе русскую школу. Это решение при поддержке НКО «Русская школа Эстонии» было оспорено председателем попечительского совета Кейлаской основной школы Оксаной Пост. Решение Государственного суда - это последняя инстанция в Эстонии.

Оксана Пост заявила, что закрытие русских школ, таких как Кейла и Калласте - это преступление против детства, намеренное создание препятствий для получения качественных знаний на родном языке русскими детьми с целью снижения общего уровня их образования.

По мнению ведущего дело юриста-правозащитника Мстислава Русакова, судебный процесс внутри страны завершен. «Мы изначально не надеялись на благополучное решение этого дела в Эстонии. Пройти внутренние инстанции было необходимо для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Там уже находится сотня аналогичных дел от Латвии. Теперь и у нас появилась возможность внести свою лепту», — добавил правозащитник.