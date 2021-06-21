Галерея ⟩ Евро-2020: сборная Украины проиграла Австрии
Сегодня в Бухаресте на Национальном стадионе сборная Украины проводит решающий матч за выход из группы Евро-2020 против команды Австрии.
Сегодня в Бухаресте на Национальном стадионе сборная Украины проводит решающий матч за выход из группы Евро-2020 против команды Австрии.
Сборная Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020 выиграла Украину со счетом 1:0.
После двух туров Украина имела в своем активе три балла, столько же и у Австрии, но украинская команда опережала своего сегодняшнего соперника по забитым мячам.