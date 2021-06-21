Галерея ⟩ Евро-2020: Дания выходит в плей-офф, Россия отправляется домой

Сегодня, в понедельник, 21 июня, на стадионе «Паркен» проходил матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы–2020 между сборными России и Дании.

На 38-й минуте сборная Дании вышла вперед благодаря голу Миккеля Дамсгора. На 59-й минуте Юссуф Поульсен удвоил преимущество датчан в счете, передает "Интерфакс".

На 70-й минуте капитан сборной России Артем Дзюба реализовал пенальти, но вскоре соперник еще дважды поразил ворота Матвея Сафонова: отличились Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82).

Дания получила путевку в 1/8 финала, став второй – 3 балла. Россияне покидают турнир.