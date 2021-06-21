Россия — Дания: решающий матч на Евро-2020
Сборные России и Дании сыграют в Копенгагене в решающем матче группового турнира чемпионата Европы.
Сборные России и Дании сыграют в Копенгагене в решающем матче группового турнира чемпионата Европы.
Сегодня, в понедельник, 21 июня, на стадионе «Паркен» состоится матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы–2020 между сборными России и Дании. Старт встречи запланирован на 22:00 по эстонскому времени.
Напомним, что сборная России начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), после чего проиграли и Бельгии (1:2).
В это же время будет проходить матч Бельгия-Финляндия. Бельгия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала, а первое место может упустить в случае поражения от финнов. Россия, Финляндия и Дания претендуют на второе и третье места.