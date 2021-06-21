Россия — Дания: решающий матч на Евро-2020

Сегодня, в понедельник, 21 июня, на стадионе «Паркен» состоится матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы–2020 между сборными России и Дании. Старт встречи запланирован на 22:00 по эстонскому времени.

Напомним, что сборная России начали турнир с поражения от Бельгии (0:3), а затем обыграли Финляндию (1:0). Датчане на старте уступили Финляндии (0:1), после чего проиграли и Бельгии (1:2).