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Финляндия — Бельгия: у финнов есть шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы

ФОТО: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

Сегодня, 21 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретятся сборные Финляндии и Бельгии.

У сборной Финляндии по футболу сегодня есть шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы, передает Yle.

В последнем решающем матче группового этапа финские "филины" сразятся с лидером четверки – Бельгией. Победа над бельгийцами гарантирует выход в плей-офф, но и ничья дает шанс.

Аналогичная ситуация и у сборной России, которая сегодня сыграет с замыкающей группу Данией.

Оба матча начнутся в десять часов вечера.

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