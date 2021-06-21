Финляндия — Бельгия: у финнов есть шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы
Сегодня, 21 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретятся сборные Финляндии и Бельгии.
Сегодня, 21 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретятся сборные Финляндии и Бельгии.
У сборной Финляндии по футболу сегодня есть шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы, передает Yle.
В последнем решающем матче группового этапа финские "филины" сразятся с лидером четверки – Бельгией. Победа над бельгийцами гарантирует выход в плей-офф, но и ничья дает шанс.
Аналогичная ситуация и у сборной России, которая сегодня сыграет с замыкающей группу Данией.
Оба матча начнутся в десять часов вечера.