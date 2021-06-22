Ученые: эффективность трехдозовой кубинской вакцины от COVID-19 составляет 92%

«Вакцина "Абдала", разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, показала эффективность 92,28% при применении трехдозовой схемы», - говорится в Twitter компании.

Центральная кубинская газета "Гранма" напоминает, что сейчас эта вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

Кубинские ученые разрабатывают пять разных видов вакцин от COVID-19. На днях сообщалось, что другой кубинский препарат "Соберана 02" показывает эффективность на уровне 62%.

"Гранма" отмечает, что для признания в ВОЗ эффективность вакцины должна быть выше 50%.