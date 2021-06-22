На Штромке проходит большая ярмарка
Сегодня, 22 июня, в прибрежном парке пройдет Большая ярмарка на Штромке. На ярмарке будет представлено около восьмидесяти продавцов.
Сегодня, 22 июня, в прибрежном парке пройдет Большая ярмарка на Штромке. На ярмарке будет представлено около восьмидесяти продавцов.
«Ярмарки на Штромке стали хорошей местной традицией. Здорово, что мы снова сможем насладиться летней погодой и ярмарочной атмосферой. Товары на ярмарке найдутся на любой вкус и возраст. Также можно будет подкрепиться, а детей будут ждать различные аттракционы», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Хотя опасность коронавируса и отдаляется, стоит быть внимательными и соблюдать меры предосторожности: соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и при болезни оставаться дома.
Большая ярмарка на Штромке состоится во вторник, 22 июня с 10:00 до 16:00. На ярмарку можно добраться пешком или на общественном транспорте (автобусы номер 40 и 66, остановка «Супельранна»).