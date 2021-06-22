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  • В озере якобы видели утопленника: после длительных поисков никого не нашли

В озере якобы видели утопленника: после длительных поисков никого не нашли

Пала экоозеро. ФОТО: Lugeja foto

В понедельник вечером около 19:00 центр тревоги получил сообщение, что недалеко от берега в деревне Пала (в Ярвамаа) под водой искусственного озера видели человека.

На место происшествия прибыли полицейский патруль и спасатели, которые при первичном осмотре никого не обнаружили, пишет Tartu Postimees.

К поискам привлекли дополнительные силы, озеро проверили с помощью гидролокатора и катера. Была прочесана вся зона запрудного озера, никого в воде не нашли.

Поиски завершили до полуночи.

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