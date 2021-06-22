В озере якобы видели утопленника: после длительных поисков никого не нашли
В понедельник вечером около 19:00 центр тревоги получил сообщение, что недалеко от берега в деревне Пала (в Ярвамаа) под водой искусственного озера видели человека.
В понедельник вечером около 19:00 центр тревоги получил сообщение, что недалеко от берега в деревне Пала (в Ярвамаа) под водой искусственного озера видели человека.
На место происшествия прибыли полицейский патруль и спасатели, которые при первичном осмотре никого не обнаружили, пишет Tartu Postimees.
К поискам привлекли дополнительные силы, озеро проверили с помощью гидролокатора и катера. Была прочесана вся зона запрудного озера, никого в воде не нашли.
Поиски завершили до полуночи.