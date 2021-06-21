Коронавирус выявлен у 37 человек, скончалась 58-летняя женщина

В Ида-Вирумаа прибавилось четыре, в Тартумаа — три, в Пярнумаа — два, в Пыльва-, Рапла- и на Сааремаа — по одному новому случаю. В других уездов заражений не выявлено. В случае одного положительного теста место жительство в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 46,1 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,2%.

За последние сутки в больницах были открыты пять новых историй болезни COVID-19, 47 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 65 лет, из них 31 человек (68,9%) старше 60 лет.

За сутки скончался один человек с коронавирусом: 58-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1269 человек с коронавирусом.

В течение дня было введено 8624 дозы вакцины, всего было вакцинировано 547 138 человек и 405 088 человек прошел курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 50,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).