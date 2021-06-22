В Ярвамаа погиб 54-летний мотоциклист

В Ярвамаа погиб 54-летний мотоциклистДополнено!
Сегодня в 10.30 утра на шоссе Пярну–Раквере-Сымеру в поселке Сяревере Ярваского уезда произошло ДТП. 54-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.
Сегодня в 10.30 утра на шоссе Пярну–Раквере-Сымеру в поселке Сяревере Ярваского уезда произошло ДТП. 54-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.
«Мотоциклист ехал в сторону Раквере и в какой-то момент выехал через встречную полосу в кювет. Скорость мотоцикла не была высокой», – рассказал лейтенант полиции патрульной службы Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус.
По словам Мыттуса, прибывшие на место происшествия полицейские пытались реанимировать мужчину до прибытия медиков, которые переняли реанимирование, но, к сожалению, несмотря на все усилия мужчина скончался. На основании имеющейся сейчас информации есть основание полагать, что мотоциклисту во время езды стало плохо, но точную причину смерти выяснит вскрытие.
В этом году в ДТП пострадал 41 мотоциклист. В 2020 году в ДТП погибло три велосипедиста и получили повреждения 116 мотоциклистов.