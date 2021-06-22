Со среды в Эстонии отменили требование 50-процентной заполняемости помещений

Решение правительства означает, что для работы и проведения мероприятий во всех сферах деятельности больше не будет действовать ограничение, согласно которому в закрытые помещения можно было допускать лишь половину из возможного числа посетителей и гостей.

То есть, в дальнейшем в помещениях можно заниматься спортом, проводить молодежную работу, деятельность по интересам и образованию, дополнительное обучение и курсы, организовывать спортивные соревнования, тренировки, находиться в спа, водных центрах, бассейнах, музеях и выставках, проводить общественные собрания и мероприятия, в том числе, конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, предлагать развлечения и участвовать в богослужениях и других религиозных службах, без каких-либо ограничений на количество участников.

Ограничение на заполнение помещения будет упразднено также в магазинах, местах обслуживания и питания. Однако и впредь в помещениях нужно учитывать принцип рассеивания и выполнять требования по дезинфекции.

По оценке Департамента здоровья, следует ожидать, что негативное влияние дельта-штамма достигнет Эстонии в ближайшее время. Сейчас считается, что скорость распространения у дельта-штамма в 1,4-1,6 раза больше, чем у других штаммов коронавируса. В данный момент можно прогнозировать, что снижение показателя заражаемости будет продолжаться еще как минимум пару недель, но увеличение доли дельта-штамма уже в июле может принести с собой рост распространения коронавируса. Поэтому по-прежнему очень важно вакцинироваться от Covid-19 и соблюдать правила, снижающие распространение вируса, например, соблюдать гигиену кашля и чихания, мыть руки и так далее.