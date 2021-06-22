Объявленный в розыск Валерий найден
Внимательный житель Тарту заметил на улице Вакзали сидящего на земле мужчину, которому, как показалось прохожему, требовалась помощь.
Внимательный житель Тарту заметил на улице Вакзали сидящего на земле мужчину, которому, как показалось прохожему, требовалась помощь.
Человек узнал в нем разыскиваемого Валерия и позвонил на 112. Скорая помощь сейчас проверяет состояние здоровья Валерия. Полиция благодарит всех, но особенно человека, который не прошел мимо.
Напомним, что сегодня полиция просила помощи в установлении места нахождения 71-летнего Валерия, который в воскресенье ушел в магазин и пропал.