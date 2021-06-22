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Объявленный в розыск Валерий найден

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Внимательный житель Тарту заметил на улице Вакзали сидящего на земле мужчину, которому, как показалось прохожему, требовалась помощь.

Человек узнал в нем разыскиваемого Валерия и позвонил на 112. Скорая помощь сейчас проверяет состояние здоровья Валерия. Полиция благодарит всех, но особенно человека, который не прошел мимо.

Напомним, что сегодня полиция просила помощи в установлении места нахождения 71-летнего Валерия, который в воскресенье ушел в магазин и пропал.

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