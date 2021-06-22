Полиция ищет пропавшего в Тарту Валерия
Полиция просит помощи в установлении места нахождения 71-летнего Валерия, который в воскресенье ушел в магазин и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении места нахождения 71-летнего Валерия, который в воскресенье ушел в магазин и до сих пор не вернулся.
Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что 20 июня живущий в Тарту на улице Калда Валерий, как он сказал родственникам, ушел в магазин, но домой он до сих пор не вернулся. Мобильного телефона у Валерия нет.
У полиции есть основания считать, что мужчина попал в беду, поскольку в течение последнего года было несколько случаев, когда он терялся на улице, но тогда посторонние люди его замечали и вызывали помощь.
Уходя из дома, Валерий был одет в шорты и коричневую рубашку.
Полиция собирает информацию в районе проживания мужчины, чтобы понять, видел ли кто-то объявленного в розыск. Если кто-то видел Валерия в последние дни, или знает, куда он мог пойти, полиция просит обязательно сообщить об этом по номеру 112.