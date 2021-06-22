Ассар Паулус останется под стражей

Поскольку Госсуд не будет обсуждать жалобу, поданную присяжными адвокатами Неле Таммемяэ и Кюллике Намм, решение об аресте 58-летнего Паулуса остается без изменений.

На прошедшем 8 апреля предварительном заседании Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу госпрокурора Кати Рейтсаку и дал санкцию на арест Паулуса с 14 апреля, когда он должен был выйти из тюрьмы — в собачьей будке на принадлежащем Паулусу участке обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Защитник Паулуса, присяжный адвокат Кюллике Намм, заявила, что оспорит решение суда через Таллиннский окружной суд, но в начале мая окружной суд не удовлетворил ее жалобу.

В рамках начавшегося в конце апреля в Харьюском уездном суде процесса Паулус обвиняется в незаконном обращении с взрывными устройствами и огнестрельным оружием, а также его важными деталями.

Паулус не признал себя виновным.

Прошлой весной под крышей собачьей будки на принадлежащем Паулусу участке в волости Раазику Харьюского уезда обнаружили нелегальное огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Срок наказания отбывающего семилетний тюремный срок за руководство преступной группировкой Паулуса отсчитывается от его задержания 14 апреля 2014 года, срок истекал 14 апреля этого года.

Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству Госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.

Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Паулуса, также вынес приговор 10 членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.