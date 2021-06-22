На белорусском пляже спасли гражданина Эстонии: он ударился головой о дно реки
Накануне вечером на пляже в белорусском городе Наровля спасли молодого гражданина Эстонии, который едва не утонул, пишет Rus.ERR.
Накануне вечером на пляже в белорусском городе Наровля спасли молодого гражданина Эстонии, который едва не утонул, пишет Rus.ERR.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями.
Во время купания он прыгнул с берега в воду, в результате чего ударился головой о дно реки Припять и начал тонуть.
Это увидели работники спасательной станции, которые извлекли пострадавшего из воды и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.