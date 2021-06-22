Вт, 22.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На белорусском пляже спасли гражданина Эстонии: он ударился головой о дно реки

На белорусском пляже спасли гражданина Эстонии: он ударился головой о дно реки

Спасательный круг. ФОТО: Mailiis Ollino

Накануне вечером на пляже в белорусском городе Наровля спасли молодого гражданина Эстонии, который едва не утонул, пишет Rus.ERR.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями.

Во время купания он прыгнул с берега в воду, в результате чего ударился головой о дно реки Припять и начал тонуть.

Это увидели работники спасательной станции, которые извлекли пострадавшего из воды и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back