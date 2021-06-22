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Окружной суд оставил без изменений наказание, назначенное Оливеру Крууда

Oliver Kruuda. ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннский окружной суд во вторник оставил без изменений условный тюремный срок, к которому приговорили бизнесмена Оливера Крууда, признанного виновным в налоговом обмане.

Окружной суд частично аннулировал решение Харьюского уездного суда — в том, что касается его оправдания по пункту об умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в оборотных декларациях Tere AS в налоговом периоде с марта 2015 года по май 2015 года. Окружной суд также аннулировал решение о признании Крууда виновным по пункту об умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в декларациях подоходного и социального налога, выплат по обязательной накопительной пенсии и страхованию от безработицы Tere AS в налоговом периоде с января 2015 года по июнь 2016 года.

В остальном окружной суд оставил решение уездного суда без изменений, как и условный тюремный срок, к которому приговорили Крууда.

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