Окружной суд оставил без изменений наказание, назначенное Оливеру Крууда

Окружной суд частично аннулировал решение Харьюского уездного суда — в том, что касается его оправдания по пункту об умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в оборотных декларациях Tere AS в налоговом периоде с марта 2015 года по май 2015 года. Окружной суд также аннулировал решение о признании Крууда виновным по пункту об умышленном предоставлении в налоговый орган ложных сведений в декларациях подоходного и социального налога, выплат по обязательной накопительной пенсии и страхованию от безработицы Tere AS в налоговом периоде с января 2015 года по июнь 2016 года.