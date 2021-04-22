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  • Картина дня: неразбериха в Департаменте здоровья, исчезнувшая парковка и грядущее похолодание

Картина дня: неразбериха в Департаменте здоровья, исчезнувшая парковка и грядущее похолодание

Парковка. Иллюстративное фото. ФОТО: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июня.

Сотрудники Департамента здоровья по ошибке пытались отправить путешественницу в карантин

Сотрудники Департамента здоровья воспользовались устаревшей информацией и попытались отправить вернувшуюся из Норвегии читательницу Rus.Postimees в карантин. Словесные баталии закончились извинениями от департамента. Читать далее...

Исчезнувшая пляжная парковка в Пирита заставила вскипеть перегревшихся горожан

Строительство на месте привычной парковки около пляжа в Пирита, служащего местом летнего отдыха для тысяч жителей соседних районов, включая крупнейший Ласнамяэ, вызвало в жару настоящее столпотворение. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 37 человек, скончалась 58-летняя женщина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3584 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 37, то есть 1% от общего количества тестов. Читать далее...

Обречённые на заклание – два шага назад!

"В понедельник СМИ Эстонии опубликовали в краткой сводке новостей сообщение о том, что за минувшие сутки, то есть в воскресенье, полицией были задержаны 26 водителей, находившихся за рулем в, скажем так, неадекватном состоянии", - пишет Вячеслав Иванов.

Отдел по расследованию убийств внес ясность в дело о смерти строителя

Материалы уголовного дела, возбужденного для расследования причин смерти человека, погибшего на строительной площадке в парке Таммсааре в центре Таллинна три года назад, переданы в суд. Для расследования были задействованы работники отдела по расследованию убийств. Читать далее...

В Ярвамаа в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня в 10:30 центр тревоги получил сообщение о мотоциклисте, который съехал с дороги в поселке Сяревере (Ярвамаа) и погиб. Читать далее...

Метеоролог: в конце июня в Эстонию может прийти небывалое похолодание

Если в преддверии Ивановой ночи в Эстонию пришла беспрецедентная волна жары, то конец июня может принести нам не менее мощную волну холода, так что земля станет белой, а вода у берегов замерзнет. Читать далее...

С завтрашнего дня снимаются ограничения на заполнение помещений

Сегодня правительство одобрило решение, согласно которому с завтрашнего дня снимается 50-процентное ограничение на заполняемость помещений. Читать далее...

Что делать, если вы пропустили вторую прививку от коронавируса?

Сразу несколько стран сообщили о тревожной тенденции, которая при самом мрачном сценарии может грозить третьей волной коронавируса: люди в силу разных обстоятельств стали прерывать процесс вакцинации. Читать далее...

Спастись от жары все труднее: охлаждающая техника в магазинах на исходе

Нахлынувшая на Эстонию волна невыносимой жары повлияла и на магазины бытовой техники. Во всех помещениях, где нет кондиционеров, стало душно, и люди устремились заказывать средства для охлаждения воздуха как в торговые центры, так и в интернет-магазины. Читать далее...

Продавцы: этим летом стоимость топлива может достичь рекордной отметки

На фоне продолжающегося подорожания нефти на мировых рынках цена на бензин на заправочных станциях Эстонии уже этим летом может вырасти до нового рекордного уровня, прогнозируют продавцы топлива. Читать далее...

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