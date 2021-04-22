Картина дня: неразбериха в Департаменте здоровья, исчезнувшая парковка и грядущее похолодание
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июня.
Сотрудники Департамента здоровья воспользовались устаревшей информацией и попытались отправить вернувшуюся из Норвегии читательницу Rus.Postimees в карантин. Словесные баталии закончились извинениями от департамента. Читать далее...
Строительство на месте привычной парковки около пляжа в Пирита, служащего местом летнего отдыха для тысяч жителей соседних районов, включая крупнейший Ласнамяэ, вызвало в жару настоящее столпотворение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3584 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 37, то есть 1% от общего количества тестов. Читать далее...
"В понедельник СМИ Эстонии опубликовали в краткой сводке новостей сообщение о том, что за минувшие сутки, то есть в воскресенье, полицией были задержаны 26 водителей, находившихся за рулем в, скажем так, неадекватном состоянии", - пишет Вячеслав Иванов.
Материалы уголовного дела, возбужденного для расследования причин смерти человека, погибшего на строительной площадке в парке Таммсааре в центре Таллинна три года назад, переданы в суд. Для расследования были задействованы работники отдела по расследованию убийств. Читать далее...
Сегодня в 10:30 центр тревоги получил сообщение о мотоциклисте, который съехал с дороги в поселке Сяревере (Ярвамаа) и погиб. Читать далее...
Если в преддверии Ивановой ночи в Эстонию пришла беспрецедентная волна жары, то конец июня может принести нам не менее мощную волну холода, так что земля станет белой, а вода у берегов замерзнет. Читать далее...
Сегодня правительство одобрило решение, согласно которому с завтрашнего дня снимается 50-процентное ограничение на заполняемость помещений. Читать далее...
Сразу несколько стран сообщили о тревожной тенденции, которая при самом мрачном сценарии может грозить третьей волной коронавируса: люди в силу разных обстоятельств стали прерывать процесс вакцинации. Читать далее...
Нахлынувшая на Эстонию волна невыносимой жары повлияла и на магазины бытовой техники. Во всех помещениях, где нет кондиционеров, стало душно, и люди устремились заказывать средства для охлаждения воздуха как в торговые центры, так и в интернет-магазины. Читать далее...
На фоне продолжающегося подорожания нефти на мировых рынках цена на бензин на заправочных станциях Эстонии уже этим летом может вырасти до нового рекордного уровня, прогнозируют продавцы топлива. Читать далее...