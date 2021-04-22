Картина дня: неразбериха в Департаменте здоровья, исчезнувшая парковка и грядущее похолодание

Сотрудники Департамента здоровья по ошибке пытались отправить путешественницу в карантин

Сотрудники Департамента здоровья воспользовались устаревшей информацией и попытались отправить вернувшуюся из Норвегии читательницу Rus.Postimees в карантин. Словесные баталии закончились извинениями от департамента. Читать далее...

Исчезнувшая пляжная парковка в Пирита заставила вскипеть перегревшихся горожан

Строительство на месте привычной парковки около пляжа в Пирита, служащего местом летнего отдыха для тысяч жителей соседних районов, включая крупнейший Ласнамяэ, вызвало в жару настоящее столпотворение. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 37 человек, скончалась 58-летняя женщина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3584 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 37, то есть 1% от общего количества тестов. Читать далее...

Обречённые на заклание – два шага назад!

"В понедельник СМИ Эстонии опубликовали в краткой сводке новостей сообщение о том, что за минувшие сутки, то есть в воскресенье, полицией были задержаны 26 водителей, находившихся за рулем в, скажем так, неадекватном состоянии", - пишет Вячеслав Иванов.

Отдел по расследованию убийств внес ясность в дело о смерти строителя

Материалы уголовного дела, возбужденного для расследования причин смерти человека, погибшего на строительной площадке в парке Таммсааре в центре Таллинна три года назад, переданы в суд. Для расследования были задействованы работники отдела по расследованию убийств. Читать далее...

В Ярвамаа в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня в 10:30 центр тревоги получил сообщение о мотоциклисте, который съехал с дороги в поселке Сяревере (Ярвамаа) и погиб. Читать далее...

Метеоролог: в конце июня в Эстонию может прийти небывалое похолодание

Если в преддверии Ивановой ночи в Эстонию пришла беспрецедентная волна жары, то конец июня может принести нам не менее мощную волну холода, так что земля станет белой, а вода у берегов замерзнет. Читать далее...

С завтрашнего дня снимаются ограничения на заполнение помещений

Сегодня правительство одобрило решение, согласно которому с завтрашнего дня снимается 50-процентное ограничение на заполняемость помещений. Читать далее...

Что делать, если вы пропустили вторую прививку от коронавируса?

Сразу несколько стран сообщили о тревожной тенденции, которая при самом мрачном сценарии может грозить третьей волной коронавируса: люди в силу разных обстоятельств стали прерывать процесс вакцинации. Читать далее...

Спастись от жары все труднее: охлаждающая техника в магазинах на исходе

Нахлынувшая на Эстонию волна невыносимой жары повлияла и на магазины бытовой техники. Во всех помещениях, где нет кондиционеров, стало душно, и люди устремились заказывать средства для охлаждения воздуха как в торговые центры, так и в интернет-магазины. Читать далее...

Продавцы: этим летом стоимость топлива может достичь рекордной отметки