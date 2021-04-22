Картина дня: неразбериха в Департаменте здоровья, пыль из Центральной Азии и исчезнувшая парковка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июня.
Сотрудники Департамента здоровья воспользовались устаревшей информацией и попытались отправить вернувшуюся из Норвегии читательницу Rus.Postimees в карантин. Словесные баталии закончились извинениями от департамента. Читать далее...
Пыль, которая движется с юга на север, затмила небо над Эстонией и скрыла голубое небо. Читать далее...
Строительство на месте привычной парковки около пляжа в Пирита, служащего местом летнего отдыха для тысяч жителей соседних районов, включая крупнейший Ласнамяэ, вызвало в жару настоящее столпотворение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3584 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 37, то есть 1% от общего количества тестов. Читать далее...
"В понедельник СМИ Эстонии опубликовали в краткой сводке новостей сообщение о том, что за минувшие сутки, то есть в воскресенье, полицией были задержаны 26 водителей, находившихся за рулем в, скажем так, неадекватном состоянии", - пишет Вячеслав Иванов.
Материалы уголовного дела, возбужденного для расследования причин смерти человека, погибшего на строительной площадке в парке Таммсааре в центре Таллинна три года назад, переданы в суд. Для расследования были задействованы работники отдела по расследованию убийств. Читать далее...
Сегодня в 10:30 центр тревоги получил сообщение о мотоциклисте, который съехал с дороги в поселке Сяревере (Ярвамаа) и погиб. Читать далее...
Если в преддверии Ивановой ночи в Эстонию пришла беспрецедентная волна жары, то конец июня может принести нам не менее мощную волну холода, так что земля станет белой, а вода у берегов замерзнет. Читать далее...
Сегодня правительство одобрило решение, согласно которому с завтрашнего дня снимается 50-процентное ограничение на заполняемость помещений. Читать далее...
Сразу несколько стран сообщили о тревожной тенденции, которая при самом мрачном сценарии может грозить третьей волной коронавируса: люди в силу разных обстоятельств стали прерывать процесс вакцинации. Читать далее...
Нахлынувшая на Эстонию волна невыносимой жары повлияла и на магазины бытовой техники. Во всех помещениях, где нет кондиционеров, стало душно, и люди устремились заказывать средства для охлаждения воздуха как в торговые центры, так и в интернет-магазины. Читать далее...
На фоне продолжающегося подорожания нефти на мировых рынках цена на бензин на заправочных станциях Эстонии уже этим летом может вырасти до нового рекордного уровня, прогнозируют продавцы топлива. Читать далее...
Романтический жулик очень тонко использует желание человека чувствовать нечто естественное: близость, любовь, возможность поговорить с кем-то, кто понимает. Когда долго терпевший одиночество мужчина или женщина испытывает нечто подобное, но вдруг обнаруживает, что его обманули и унизили, окатывающая холодным душем действительность может быть невыносимой. А если этому сопутствует огромный материальный ущерб или даже личное банкротство, человек оказывается в глубокой яме, выбраться из которой кажется невероятным. Но это возможно. Читать далее...
Вчера в Харьюмаа произошло трагическое происшествие, в ходе которого маленький ребенок выпал из окна и погиб, сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь полиции. Читать далее...
Во вторник правительство одобрило предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка присоединиться к соглашению о предварительных закупках вакцины производителя Valneva. Читать далее...
В Ида-Вирумаа на улице Брикетив Ору (Кохтла-Ярве) и в деревне Вайвара в Нарва-Йыэсуу во вторник во второй половине дня произошли обширные ландшафтные пожары, опасности для людей они не представляют. Читать далее...
Уровень заражения снизился, но, к сожалению, это не скрывает беспомощных действий государства, которое пытается справиться с коронакризисом. Читать далее...