Какие растения подходят для живой изгороди, как их сажать и сложно ли за ними ухаживать

По степени участия человека живые изгороди можно разделить на окультуренные — те, что тщательно формируются, и свободной формы — они выглядят так, будто растут без вашего участия. Но, несмотря на название и внешний вид, все не так однозначно.

Формируемые виды живой изгороди выращиваются под строгим и постоянным контролем человека — на начальном этапе в первые несколько лет проводят формирующие обрезки, затем к ним добавляются корректирующие. Зеленая изгородь, формируемая обрезкой, получается довольно тонкой: 40-100 см, плотной, визуально непроницаемой. Однако важно правильно выбрать растения для формирования зеленой ограды. Как лиственные, так и хвойные должны быть достаточно неприхотливы (при загущенной посадке растения испытывают острую конкуренцию) и хорошо переносить обрезку.

Также стоит помнить, что с северной стороны изгородь будет находиться в тени, а значит, чтобы зеленая изгородь была декоративна со всех сторон, желательно использовать для нее относительно теневыносливые виды. Для изгородей, выходящих на проезды интенсивного использования, важна также устойчивость к загазованности и загрязнениям.

Из чего же лучше сделать живую изгородь?

Неприхотливая туя, пожалуй, — самый популярный у нас материал для живых изгородей. Это не удивительно — она обладает достаточной пластичностью для обрезок, при этом изначально компактная форма, низкий рост ветвей вкупе с густотой кроны и мелкой текстурой хвои позволяют использовать туи даже при минимальном количестве стрижек. Мягкая, совсем не колючая хвоя делает изгородь тактильно приятной, в отличие от елей и можжевельника. Благодаря этому туи можно использовать для оформления узких проходов и зон интенсивного использования.

Хвойные растения

Хвойная изгородь сохраняет зеленую окраску и густоту весь год. В этом ее безусловное преимущество и причина необычайной популярности хвойных для создания живых ограждений. Однако и ряд минусов у них тоже есть.

Так, хвойные подвержены весенним ожогам, особенно в раннем возрасте — после них восстановить изгородь не так-то просто. Они более требовательны к освещенности, питанию, влажности, чистоте воздуха. Да и формировать хвойные сложнее. Недостатком хвойных, который особенно мешает на начальном этапе создания изгороди (потом он, скорее, переходит в достоинство) является также их медленный рост.

Самые популярные в наших широтах хвойные для создания живой изгороди: ели, обыкновенная (Picea abies), канадская (Picea glauca), колючая (Picea pungens), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), туя западная (Thuja occidentalis). В более южных регионах можно использовать популярный в Европе тис (Taxus), но следует помнить, что он ядовит.

Вечнозеленая ель прекрасно поддается стрижке, благодаря мелкой хвое, формирует достаточно плотную структуру изгороди, хотя работы требует большей, чем можжевельник или туя, которые изначально имеют загущенный рост ветвей и структуру кроны. Возле проезжих дорог и парковок ель может страдать от загазованности.

Лиственные растения

Самые популярные лиственные виды для выращивания живой изгороди: боярышник (Crataegus), липа мелколистная (Tilia Cordata) и вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), арония (Aronia), дерен белый (Сornus alba), в том числе пестролистный — он декоративен даже в тени, различные виды ивы (Salix) — ива остролистная (Salix acutifolia), козья ива (Salix caprea), а также пурпурная (Salix purpurea), клен гиннала (Acer ginnala) и клен полевой (Acer campestre), бересклет европейский (Euonymus europaeus), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare). Ищете быстрорастущие кустарники для живой изгороди — выбирайте барбарис (Berberis), иву (Salix) и дерен белый (Сornus alba).

Лиственные растения красиво меняют свою окраску со сменой сезонов, окрашивая осенью изгородь яркими красками. Некоторые виды, такие как кизильник блестящий, барбарис, боярышник и тот же дерен белый весной украшают участок цветением, хоть оно и не будет столь пышным из-за радикальных обрезок. Завязи вообще желательно удалять, чтобы растение не тратило силы на вызревание плодов.