Какие растения подходят для живой изгороди, как их сажать и сложно ли за ними ухаживать
Живая изгородь — это не только стройные ряды туй. Она дает гораздо больше декоративных возможностей, чем может показаться. Ограда из живых растений может превратить ваш участок в романтический английский сад, будто сошедший с полотен прерафаэлитов, либо придать ему архитектурную четкость регулярного стиля. Обычно посадка и выращивание зеленой изгороди вызывают много вопросов. На самые частые из них отвечает портал Houzz.