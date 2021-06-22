Спектакль Mein Kampf в нарвском ДК: театральный фестиваль предложит поговорить на острые темы

"Люди, которые спокойно жили рядом, начинали друг друга убивать, - говорит один из организаторов фестиваля Аллан Калдоя. - Это было не только во Второй мировой войне, но и при распаде Союза - в Абхазии, в Баку, во многих местах… Украина и Россия воюют - десять лет назад я бы не представил, что такое может быть. Но люди сидят в окопах и стреляют друг в друга. Это же не происходит так, что люди утром проснулись - одному парню 20 лет и другому - взяли ружья и стали стрелять. Нет, сначала нужно политикам какие-то слова поставить в ряд, чтобы такое произошло. Этот спектакль о том, сколько нужно таких слов, делается ли это в наши дни, что делают наши политики”.