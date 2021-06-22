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Спектакль Mein Kampf в нарвском ДК: театральный фестиваль предложит поговорить на острые темы

Нарвский театральный центр Vaba Lava и плакат предстоящего международного театрального Фестиваля свободы. ФОТО: Николай Андреев

Театральный центр Vaba Lava организует в Нарве в августе Фестиваль свободы, на котором труппы из разных стран покажут спектакли, на родине сталкивающиеся с тихой цензурой. В мае противники ЛГБТ уже устраивали пикет против этого фестиваля из-за спектакля об однополой паре. Но, видимо, острая реакция будет не только на него. Например, в ДК “Ругодив” пройдет спектакль о том, как люди принимают идеологию, заставляющую их стрелять друг в друга.

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Организаторы фестиваля взялись собрать в Нарве спектакли из разных стран, которые на родине подвергаются цензуре - либо прямой, либо тихой - через прекращение господдержки театров. Причем такая проблема есть и в странах ЕС, например, в Венгрии и Польше.

Устроители нарвского фестиваля считают, что острые проблемы нужно обсуждать, а не замалчивать. И прошедший пикет против спектакля об ЛГБТ - это тоже часть такого обсуждения. Но кроме этой темы будут и другие острые, например, спектакль, поддержанный антифашистским фондом.

"Люди, которые спокойно жили рядом, начинали друг друга убивать, - говорит один из организаторов фестиваля Аллан Калдоя. - Это было не только во Второй мировой войне, но и при распаде Союза - в Абхазии, в Баку, во многих местах… Украина и Россия воюют - десять лет назад я бы не представил, что такое может быть. Но люди сидят в окопах и стреляют друг в друга. Это же не происходит так, что люди утром проснулись - одному парню 20 лет и другому - взяли ружья и стали стрелять. Нет, сначала нужно политикам какие-то слова поставить в ряд, чтобы такое произошло. Этот спектакль о том, сколько нужно таких слов, делается ли это в наши дни, что делают наши политики”.

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