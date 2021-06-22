Спектакль Mein Kampf в нарвском ДК: театральный фестиваль предложит поговорить на острые темы
Театральный центр Vaba Lava организует в Нарве в августе Фестиваль свободы, на котором труппы из разных стран покажут спектакли, на родине сталкивающиеся с тихой цензурой. В мае противники ЛГБТ уже устраивали пикет против этого фестиваля из-за спектакля об однополой паре. Но, видимо, острая реакция будет не только на него. Например, в ДК “Ругодив” пройдет спектакль о том, как люди принимают идеологию, заставляющую их стрелять друг в друга.