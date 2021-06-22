В среду и четверг будут развеваться государственные флаги

23 июня — один из трех дней, когда государственные флаги в обязательном порядке вывешивают на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях.

В День победы отмечается годовщина победы эстонской армии над Балтийским Ландесвером и освобождения Цесиса (Вынну) от немецких войск 23 июня 1919 года. В 11 часов перед президентским дворцом в Кадриорге Огонь древности и Огонь памяти объединят в Огонь победы и затем президент разошлет факелы с Огнем победы во все уезды. В полдень будут возложены венки к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе в Таллинне.