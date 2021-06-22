Кийк: дельта-штамм коронавируса не представляет опасности для вакцинированных
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что для вакцинированных людей дельта-штамм коронавируса не представляет большой опасности, пишет ERR.
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что для вакцинированных людей дельта-штамм коронавируса не представляет большой опасности, пишет ERR.
"Если речь идет о полностью вакцинированных людях, можно сказать, что дельта-штамм представляет для них не большую опасность, чем другие. Все вакцины, используемые в Эстонии, одинаково эффективны как против альфа-штамма (Британский штамм), так и против дельта-штамма вируса", - добавил министр.
По оценкам Департамента здравоохранения, можно ожидать, что в скором времени дельта-штамм коронавируса окажет негативное влияние на ситуацию в стране. Согласно подсчетам, дельта-штамм распространяется в 1,4-1,6 раз быстрее, чем другие штаммы.