Кийк: дельта-штамм коронавируса не представляет опасности для вакцинированных

"Если речь идет о полностью вакцинированных людях, можно сказать, что дельта-штамм представляет для них не большую опасность, чем другие. Все вакцины, используемые в Эстонии, одинаково эффективны как против альфа-штамма (Британский штамм), так и против дельта-штамма вируса", - добавил министр.