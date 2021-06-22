Опрос ⟩ Каково быть выпускником во время эпидемии коронавируса?

Каролин Тынтсу. ФОТО: Sille Annuk

Каролин Тынтсу (19)

Полагаю, что все зависит от того, как человек учится. Для меня дистанционное обучение в выпускном классе не стало чем-то тяжелым. Я бы сказала, что учеба шла так, как обычно. Но нужно было больше учиться самостоятельно, без преподавателя это несколько сложнее. В течение года у нас проходили только видеолекции и было много самостоятельной работы. Экзамены были сданы по средним в Харку баллам. Сейчас я не боюсь поступления в университет, так как еще не успела сосредоточится на этом.

Таури Йуудас. ФОТО: Sille Annuk

Таури Йуудас (19)

Быть выпускником в эпидемию коронавируса мне было совсем несложно, учеба давалась легко. Думаю, что если есть желание добиться результатов, то ты будешь работать с прежним упорством. Однако отрицательной стороной дистанционного обучения является то, что можно получить хорошие оценки, приложив слишком мало усилий, даже если ты не хочешь получить знания. Поэтому у некоторых может появиться большой пробел в знаниях, который может дать знать о себе в последующем обучении, ведь в голове будет ноль информации. У меня в этом плане страхов нет и я полон уверенности при поступлении в университет.

Лизетте Сибуль. ФОТО: Sille Annuk

Лизетте Сибуль (19)

Для меня учебный год не был особо тяжелым, скорее даже он был легче. Я смогла эффективнее делать свои дела и у меня оставалось больше времени, чтобы сосредоточиться на занятиях, которые мне нравились. В начале, когда не было подтверждения, что для окончания школы неважны результаты экзаменов, у меня возник страх по поводу них. Когда поступила информация, что результаты экзаменов не влияют на окончание школы, это стало большим облегчением. Что касается планов на будущее, то сейчас я чувствую отсутствие мотивации, но ведь сейчас и есть то самое правильное время, чтобы сконцентрироваться на поступлении. Страха перед экзаменами не было.

Райко Рандлахе. ФОТО: Sille Annuk

Райко Рандлахе (19)

Во время коронавируса мне было несложно учится, так как учителя хорошо справлялись в новых условиях. У них получалось посредством интернет-каналов передавать нам знания и в конце учебного года, до экзаменов, мы смогли даже пару раз прийти в школу на консультации. Это, безусловно, пошло всем на пользу, что отразилось на результатах экзаменов. Я планирую подавать заявления во многие учебные заведения и затем уже смотреть, куда я поступлю. Но первостепенны результаты экзаменов — они дадут понять, пойду ли я вообще дальше учиться или нет. В целом, поступление в университет меня не страшит.

Кристин Лийв. ФОТО: Sille Annuk

Кристин Лийв (19)

Во время эпидемии коронавируса в выпускном классе не было очень сложно, так как я уже давно привыкла самостоятельно учиться. Учебный год в новых условиях не стал для меня проблемой. Экзаменов я не боялась, хотя в начале было нервно, но я знала, что должна их сдать и доказать себе, что могу. Когда стало известно, что экзамены больше не являются условием окончания школы, в голове крутилась мысль: а что же будет дальше? По меньшей мере, я выложилась на максимум. Я немного боюсь говорить о дальнейших планах, поскольку еще нет понимания, достаточно ли хорошо я себя проявила.

Каспар Йесмин. ФОТО: Sille Annuk

Каспар Йесмин (19)