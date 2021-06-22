Опрос ⟩ Каково быть выпускником во время эпидемии коронавируса?
В этом году из-за пандемии коронавируса выпускники гимназий были вынуждены преимущественно сидеть за экранами своих компьютеров и справляться с различными формами дистанционного обучения, ведь школу нужно было заканчивать, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Самостоятельное обучение сильно отличается от уроков, которые проводят учителя в классе. Выпускники Таммеской гимназии рассказали Tartu Postimees о том, как прошел для них этот учебный год.