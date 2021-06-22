Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

"По предварительным данным, к полудню воздух на главной метеостанции города на ВДНХ успел раскалиться до 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше, чем 22 июня 1917 года", - сказал представитель метеобюро.

По прогнозу синоптиков, во вторник температура воздуха в столице может вплотную приблизиться к отметке 35 градусов.

"Не исключено, что сегодня будет побит абсолютный рекорд июньской жары в Москве - 34,7 градуса. Этот максимум зафиксировали 21 июня 1901 года", - добавили в метеобюро.

Объявленный с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе действует как минимум до среды, сообщил ранее Гидрометцентр России.

Предупреждение об аномально высокой температуре в столичном регионе продлевается уже в третий раз.

Метеослужба прогнозирует, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в среду в Москве ожидается до 36, в четверг - до 37, в пятницу - до 36, в субботу - до 34, в воскресенье - до 33 градусов.

В понедельник Москва побила температурный рекорд, зафиксированный 21 июня 1956 года (30,9 градусов). Воздух в городе раскалился до 31,1 градуса.