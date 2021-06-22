Тартуский ботанический сад приглашает на День розы и клематиса

Кристи Унт хозяйка хутора Roosoja. В ее розарии представлено более 400 сортов роз.

Семья Кивистик - одни из самых успешных в мире клематисоводов, коллекция которых на хуторе Roogoja в 1992 году была признана одной из крупнейших в Европе.

Международный реестр содержит 146 сортов клематиса, выведенных семьей Кивистик. Помимо клематисов, семья вывела множество прекрасных сортов роз, 15 из которых внесены в Эстонский реестр сортов.

День розы и клематиса

в 10.00 начинается продажа саженцев

11-12 - лекция «Цветущий и здоровый сад роз» (розарий Кристи Унт, розарий).

в 13-14 - лекция «Клематисы» (производитель клематисов Таави Кивистик, сад клематисов)

В случае дождя лекции будут проходить в аудитории имени А. Вага.