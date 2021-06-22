Тартуский ботанический сад приглашает на День розы и клематиса
В Тартуский ботанический сад приедут с лекциями розовод Кристи Унт и клематисовод Таави Кивистик.
В Тартуский ботанический сад приедут с лекциями розовод Кристи Унт и клематисовод Таави Кивистик.
Кристи Унт хозяйка хутора Roosoja. В ее розарии представлено более 400 сортов роз.
Семья Кивистик - одни из самых успешных в мире клематисоводов, коллекция которых на хуторе Roogoja в 1992 году была признана одной из крупнейших в Европе.
Международный реестр содержит 146 сортов клематиса, выведенных семьей Кивистик. Помимо клематисов, семья вывела множество прекрасных сортов роз, 15 из которых внесены в Эстонский реестр сортов.
День розы и клематиса
В случае дождя лекции будут проходить в аудитории имени А. Вага.
Также на месте можно будет приобрести розы и клематисы, выращенные на хуторах Roosoja и Roogoja, кроме того будут продаваться саженцы винограда.
Мероприятие бесплатное.