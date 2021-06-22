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  • Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить

Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить

Жертва романтичного мошенника зачастую не может смириться с тем, что человек, с которым он общается уже некоторое время, - не тот, за кого себя выдает. ФОТО: Andres G. Adamson

Романтический жулик очень тонко использует желание человека чувствовать нечто естественное: близость, любовь, возможность поговорить с кем-то, кто понимает. Когда долго терпевший одиночество мужчина или женщина испытывает нечто подобное, но вдруг обнаруживает, что его обманули и унизили, окатывающая холодным душем действительность может быть невыносимой. А если этому сопутствует огромный материальный ущерб или даже личное банкротство, человек оказывается в глубокой яме, выбраться из которой кажется невероятным. Но это возможно, рассказывает Pärnu Postimees.

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«У меня уже был план где-нибудь тихонько покончить с собой, - признается Юри. – Черная дыра была. Я думал: вот теперь все. Возникло чувство, что из этого больше ничего не выйдет. Накинь веревку на шею и забудь все».

«Я была немного разочарована, - признается Реэт. – Вся эта история вызвала у меня чувство, которого у меня давно не было, и оно было хорошим».

«Оно скребло во мне так, что… - вздыхает Анне. – Некоторое время я была вне себя. Детям сказала, что было бы лучше, если бы меня не было. Что я пошла бы в лес и повесилась бы на каком-нибудь дереве».

Все эти истории начинались с того, что, ни о чем не подозревая, люди вступали в беседу с целью знакомства. Где-то первый шаг делал мошенник, где-то сама жертва. Где-то они общались по интернету, где-то по телефону. Цель романтичного жулика одна и та же – втереться в доверие к жертве и выманить у нее деньги.

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