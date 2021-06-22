Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить
Романтический жулик очень тонко использует желание человека чувствовать нечто естественное: близость, любовь, возможность поговорить с кем-то, кто понимает. Когда долго терпевший одиночество мужчина или женщина испытывает нечто подобное, но вдруг обнаруживает, что его обманули и унизили, окатывающая холодным душем действительность может быть невыносимой. А если этому сопутствует огромный материальный ущерб или даже личное банкротство, человек оказывается в глубокой яме, выбраться из которой кажется невероятным. Но это возможно, рассказывает Pärnu Postimees.