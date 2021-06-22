Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить

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«У меня уже был план где-нибудь тихонько покончить с собой, - признается Юри. – Черная дыра была. Я думал: вот теперь все. Возникло чувство, что из этого больше ничего не выйдет. Накинь веревку на шею и забудь все».

«Я была немного разочарована, - признается Реэт. – Вся эта история вызвала у меня чувство, которого у меня давно не было, и оно было хорошим».

«Оно скребло во мне так, что… - вздыхает Анне. – Некоторое время я была вне себя. Детям сказала, что было бы лучше, если бы меня не было. Что я пошла бы в лес и повесилась бы на каком-нибудь дереве».