В Харьюмаа выпал из окна и погиб маленький ребенок
Вчера в Харьюмаа произошло трагическое происшествие, в ходе которого маленький ребенок выпал из окна и погиб, сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь полиции.
Вчера в Харьюмаа произошло трагическое происшествие, в ходе которого маленький ребенок выпал из окна и погиб, сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь полиции.
Как отметили в полиции, из-за жары многие держат окна открытыми, а открытые окна привлекают любопытных детей. За последние недели в Эстонии произошло несколько несчастных случаев, когда дети выпадали из окон.
Дом станет для ребенка самым безопасным местом, если взрослые не будут выпускать ребенка из вида. Больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно дома. Если ваша квартира находится на более высоких этажах и в семье есть маленькие дети, то для безопасности можно удалить ручки окон и балконных дверей или заменить обычные ручки на ручки с детским замком.
Малышей нельзя оставлять без присмотра. Даже самые маленькие дети могут забраться на подоконник за считаные секунды. Хотя во многих семьях за младшими детьми присматривают несовершеннолетние братья или сестры, надежнее будет оставить под присмотром взрослого человека.