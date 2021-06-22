Эстония присоединится к договору о закупках вакцины Valneva

«Производитель вакцины Valneva хочет получить разрешение на продажу вакцины COVID-19 в Европейском союзе в начале 2022 года. Valneva разрабатывает вакцину на основе инактивированного вируса. Это технология, которая использовалась для разработки вакцины уже долгое время», - сказал Танель Кийк.

«Мы видим возможность использования этой вакцины в основном в качестве так называемой бустерной дозы, но возможность выбора вакцины на основе такой технологии также может помочь тем, кто боится вакцин на основе новых технологий, сделать выбор в пользу вакцинации. Не исключено, что в ближайшем будущем мы столкнемся с новым штаммом вируса, против которого комбинация мРНК-вакцин с вакциной на основе другой технологии обеспечит более эффективную защиту», - сказал Кийк.