Эстония присоединится к договору о закупках вакцины Valneva
Во вторник правительство одобрило предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка присоединиться к соглашению о предварительных закупках вакцины производителя Valneva.
Во вторник правительство одобрило предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка присоединиться к соглашению о предварительных закупках вакцины производителя Valneva.
Эстония закупит 10 000 доз вакцины от COVID-19 по контракту с возможностью закупки дополнительных доз позже, если это потребуется, сообщило Министерство социальных дел Эстонии.
«Производитель вакцины Valneva хочет получить разрешение на продажу вакцины COVID-19 в Европейском союзе в начале 2022 года. Valneva разрабатывает вакцину на основе инактивированного вируса. Это технология, которая использовалась для разработки вакцины уже долгое время», - сказал Танель Кийк.
«Мы видим возможность использования этой вакцины в основном в качестве так называемой бустерной дозы, но возможность выбора вакцины на основе такой технологии также может помочь тем, кто боится вакцин на основе новых технологий, сделать выбор в пользу вакцинации. Не исключено, что в ближайшем будущем мы столкнемся с новым штаммом вируса, против которого комбинация мРНК-вакцин с вакциной на основе другой технологии обеспечит более эффективную защиту», - сказал Кийк.