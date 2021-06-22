Видео ⟩ Ученые оценили эффективность текстильных масок и дали ценный совет
В ходе совместного исследовательского проекта при поддержке Великобритании международная группа ученых Литвы, Великобритании и Украины во главе с доктором наук Стейгвиле Биченкене из Центра физических наук и технологий (ЦФНиТ) проведела расширенные исследования наночастиц с точки зрения безопасности от коронавируса. Официальное название проекта - «Совместный проект Великобритании, Литвы и Украины - оценки риска воздействия безопасности от коронавируса с точки зрения наночастиц», сообщила пресс-службу посольства Великобритании.