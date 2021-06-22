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Видео ⟩ Ученые оценили эффективность текстильных масок и дали ценный совет

В ходе совместного исследовательского проекта при поддержке Великобритании международная группа ученых Литвы, Великобритании и Украины во главе с доктором наук Стейгвиле Биченкене из Центра физических наук и технологий (ЦФНиТ) проведела расширенные исследования наночастиц с точки зрения безопасности от коронавируса. Официальное название проекта - «Совместный проект Великобритании, Литвы и Украины - оценки риска воздействия безопасности от коронавируса с точки зрения наночастиц», сообщила пресс-службу посольства Великобритании.

В ходе проекта группа научных экспертов из трех стран провели подробные исследования различных комбинаций тканей, используемых для изготовления средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний, в том числе инфекции COVID-19, вызвавшего пандемию.

Рекомендация ученых: при выборе текстильной маски необходимо обращать внимание на то, есть ли внутренний карман, в который можно было бы вставить полипропилен, материал, используемый для пошива медицинских масок. Это обеспечит соответствие маски определенным требованиям.

«Эффективность сертифицированных медицинских масок и респираторов во многом зависит от их правильного ношения, в то время как эффективность тканевых масок в защите от вирусов во многом определяется характеристиками материала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на многочисленные инструкции в Интернете по производству тканевых масок и недостаточную осведомленность общественности о факторах, влияющих на эффективность тканевых масок, выпустила временное руководство, призывающее к дальнейшим научным исследованиям. Объединив усилия с нашими коллегами из Великобритании и Украины, мы решили провести детальное исследование различных слоев и комбинаций текстиля, к концу проекта мы предоставим результаты и рекомендации для ВОЗ». - говорит доктор Биченкене, руководитель отдела исследований окружающей среды ЦФНиТ.

По словам ученых, выводы и рекомендации, основанные на результатах исследования, помогут уменьшить распространение COVID-19 в странах Восточного партнерства (например, на Украине), позволят лучше понимать распространение COVID-19 во всем мире. Исследование также окажет существенное влияние на сокращение распространения как нынешних, так и будущих инфекционных заболеваний.

Посольство Великобритании и посол Великобритании в Литве Брайан Олли оказали значительную поддержку этому проекту. Благодаря поддержке и вниманию Посла Центр физических наук и технологий смог купить оборудование, необходимое для лабораторных исследований в рамках проекта - аэродинамический спектрометр для определения размера частиц аэрозолей. Это инновационное оборудование поможет исследователям детально исследовать эффективность фильтрации защитных масок и надежность комбинаций тканей в диапазоне размеров частиц с наибольшей проникающей способностью (MPPS, angl., most penetrating particle size).

Посол Великобритании в Литве Брайан Олли сказал: «Я очень рад, что Фонд поддержки COVID-19 при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, который является одним из элементов глобального ответа Великобритании по поиску путей выхода из кризиса, участвует в проекте в этой актуальной области исследования по Covid-19. Наше партнерство с ЦФНиТ и привлечение признанных экспертов из Великобритании и Украины приведет к отличным исследованиям и более тесному международному сотрудничеству, а также внесет реальный вклад в повышение безопасности в уязвимых странах».

«От имени ЦФНиТ мы искренне благодарим посла Великобритании Брайана Олли за жест доброй воли. Использование оборудования в нашем Центре внесет значительный вклад в решение проблем пандемии и откроет новые возможности для сотрудничества между научными учреждениями стран. Это прекрасный и ценный пример того, как, объединяя наши усилия, дополняя наши компетенции, а также наши научные и технологические ресурсы, мы можем успешно продвигаться к качественно новым формам международного сотрудничества». - прокомментировал директор ФТМК проф. Гинтарас Валушис.

Проект был инициирован исследователями ЦФНиТ, который считается сильнейшим научно-исследовательским институтом в странах Балтии, проводящим уникальные фундаментальные исследования и технологические разработки. Проект возглавляет Др. Стейгвиле Биченкене, руководитель отдела экологических исследований ЦФНиТ. Доктор наук Биченкене является экспертом в области наук об окружающей среде и изменении климата, чья исследовательская деятельность высоко ценится международным научным сообществом. Др. С. Биченкене также является членом Платформы по устойчивому финансированию при Европейской комиссии (ЕК) и членом Совета Миссии Совета ЕК по адаптации к изменению климата, включая социальные преобразования. Исследования в области экологии, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним являются приоритетной областью ЦФНиТ, чьи исследовательские проекты получают самые высокие международные оценки и помогают Правительству Литовской Республики в реализации политики в области изменения климата и качества воздуха, например, обязательств по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотскому протоколу.

Представитель Великобритании доктор Фрэнсис Поуп, профессор Бирмингемского университета, является всемирно известным экспертом в области атмосферных наук. Профессор Поуп проводит исследования причин и последствий качества воздуха, изменения климата и устойчивости городов, объединяя информацию из таких областей как химия, биология, физика и социальные науки, чтобы понять, как изменение климата и загрязнение воздуха (например, биоаэрозольные частицы) влияют на здоровье человека и как это связано с устойчивым развитием городов. Профессор Поуп привел к завершению несколько мультиинституциональных и международных проектов, а в настоящее время ведет проекты в Великобритании, Африке и Индии. Бирмингемский университет является частью британской сети университетов COP26, которая объединяет более 45 британских университетов, чтобы помочь достичь амбициозных результатов на следующей конференции ООН по изменению климата в Глазго, Великобритания (COP 26).

Представитель Украины, проф. Петр Стрижак из L.V. Института физической химии им. Писаржевского НАН Украины - один из самых известных научных центров Украины, который проводит фундаментальные и прикладные исследования в различных областях современной физической химии. Область исследований профессора Стрижака - гетерогенный катализ, наночастицы и наноструктуры. Он автор более 300 научных статей, 100 докладов на конференциях, соавтор 40 патентов, член многих украинских научных организаций.

«Поддержка посольства Великобритании и активное участие научного сообщества открыли новые возможности. Мы очень рады работать с профессором Ф. Поупом, признанным экспертом в области исследований атмосферы и изменения климата в международном научном сообществе. Область исследования профессора Ф. Поупа соответствует направленности нашего отдела. Кроме того, оборудование, финансируемое посольством Великобритании, позволит проводить исследования в области загрязнения воздуха и изменения климата, а также разрабатывать методы и технологии для создания более безопасной и здоровой окружающей среды для устойчивого будущего. Я искренне верю, что поддержка Великобритании и новые возможности будут способствовать дальнейшему долгосрочному двустороннему и международному сотрудничеству», - говорит Биченкене.

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