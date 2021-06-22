Не только дельта-штамм: другие варианты коронавируса также беспокоят ученых

Эпидемиолог доктор Скотт Линдквист обеспокоен другими мутациями коронавируса, пишет CNN Health. Хотя федеральные органы здравоохранения чаще всего предупреждают о дельта-штамме (B.1.617.2), который впервые был обнаружен в Индии, существуют и другие варианты коронавируса. В общей сложности штамма три: B.1.1.7 (альфа), B.1.351 (бета) и P.1 (гамма).

Беспокоит и гамма-вариант, известный также как P.1. «Я очень беспокоюсь из-за P.1. Конечно, мы наблюдали его по всему штату, но особенно - во время вспышки в восточном Вашингтоне и в округах с низким уровнем вакцинации, я очень обеспокен ролью P.1. Штамм в этом состоянии увеличил свой процент», - сказал Линдквист.

Пока что ни один из наиболее распространенных вариантов не демонстрирует значительной способности избежать эффекта полной вакцинации. Но некоторые из них продемонстрировали способность в лабораториях и в реальной жизни повторно инфицировать переболевших и заражать людей, которые были вакцинированы лишь частично.

Вызывающий беспокойство гамма-штамм

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) классифицировал гамма как штамм, вызывающий беспокойство, потому что текущие данные свидетельствуют о том, что гамма-штамм может сопротивляться терапии антителами.

В случае гаммы речь идет об увеличении риска тяжелого течения болезнии, более низкой эффективности антител, меньшей эффективности лечения или диагностических проблемах. По данным CDC, гамма-штамм был обнаружен в каждом штате. Медицинский директор Министерства здравоохранения Род-Айленда, доктор Филип Чан сказал, что за последние несколько недель около 20 процентов всех штаммов были гамма-штаммами.

По данным Министерства здравоохранения Калифорнии, гамма-штамм в мае составлял 10 процентов от всех образцов и доля этого штамма выросла во всех районах Калифорнии. Здесь также стало больше альфа-штаммов и дельта-штаммов.

Вакцинированные получают больше защиты, чем переболевшие

Разрешенные вакцины обеспечивают гораздо большую защиту, чем та, которую можно получить, переболев вирусом. Однако распространение штаммов создает среду, в которой сила вакцинации не может длиться вечно. «В регионах с низким уровнем вакцинации варианты могут распространяться, размножаться и развиваться еще быстрее», - прокомментировал специалист по инфекционным заболеваниям Рамон Лоренцо Редондо.