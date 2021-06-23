Мопед вылетел с дороги и врезался в дерево, водитель погиб

По словам очевидцев, мужчина ехал с вечеринки друга и направлялся домой. Он двигался по встречной полосе, съехал с дороги и врезался в дерево.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сообщение о дорожно-транспортном происшествии было получено в 19.15, когда спасатели, ехавшие по дороге Сультси-Абья-Палуоя, обнаружили место аварии. По предварительным данным, мужчина ехал из поселка Кулла в сторону Халлисте, двигаясь по полосе встречного движения. Он свернул с дороги и врезался в дерево. Травмы были настолько серьезными, что спасти его жизнь не удалось.

По словам патрульного полицейского Вильяндиского полицейского участка Маре Маальмейстер, авария произошла на прямом участке дороги и в сухую погоду. «Работая на месте происшествия, мы обнаружили защитный шлем, который слетел с головы во время аварии, потому что он не был правильно прикреплен. Защитное снаряжение чрезвычайно важно в дорожном движении и может спасти жизнь, но его необходимо использовать правильно», - сказал она.

По имеющейся информации, перед выездом на дорогу мопед сбил автомобиль. Так как мопед двигался по встречной полосе, водитель совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения. Для выяснения подробностей аварии, полиция просит водителя этого транспортного средства позвонить по номеру 112.

Точные причины аварии, в том числе возможное опьянение водителя, выяснит экспертиза.

«К сожалению, праздники в Вильяндимаа начинаются с этого печального происшествия. Не садитесь за руль в нетрезвом виде во время праздников или в какое-либо другое время. Напоминаю всем: если вы видите пьяного человека, который хочет сесть за руль, вы должны остановить его или позвонить по номеру 112. Это может спасти человеку жизнь», - сказал патрульный полицейский.