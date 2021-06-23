Галерея ⟩ В Тарту идут поиски мужчины, который прыгнул с моста в реку
Во вторник, 22 июня, в 22.52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина спрыгнул с моста Туру, но на берег он так и не выбрался, пишет Tartu Postimees.
Во вторник, 22 июня, в 22.52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина спрыгнул с моста Туру, но на берег он так и не выбрался, пишет Tartu Postimees.
На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей. Мужчину искали с помощью лодки. К полуночи завершили поиски с помощью дронов.
По предварительным данным, в воду прыгнул мужчина, который находился на мосту Туру с двумя знакомыми. Ему от 30 до 40 лет. По словам присутствующих, мужчина планировал встретить своих товарищей на другом берегу реки Эмайыги. Перед тем как прыгнуть в воду, он сказал друзьям: «Увидимся завтра». Мужчины употребляли алкоголь.
Также на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. К полуночи на мосту Туру собралось несколько десятков человек.
Мост Туру соединяет Тартуский рынок с районом Аннелинн и предназначен только для пешеходов и велосипедистов. Длина моста составляет 251,5 метра. Высота моста от водной глади реки Эмайыги составляет 7,5 метра.