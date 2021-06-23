Галерея ⟩ В Тарту идут поиски мужчины, который прыгнул с моста в реку

На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей. Мужчину искали с помощью лодки. К полуночи завершили поиски с помощью дронов.

По предварительным данным, в воду прыгнул мужчина, который находился на мосту Туру с двумя знакомыми. Ему от 30 до 40 лет. По словам присутствующих, мужчина планировал встретить своих товарищей на другом берегу реки Эмайыги. Перед тем как прыгнуть в воду, он сказал друзьям: «Увидимся завтра». Мужчины употребляли алкоголь.

Также на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. К полуночи на мосту Туру собралось несколько десятков человек.