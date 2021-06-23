Синоптики: в среду в Эстонии ожидается до 35 градусов тепла, возможен град
По сообщению синоптиков, в среду, 23 июня, в первой половине дня на западе Эстонии местами ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.
По сообщению синоптиков, в среду, 23 июня, в первой половине дня на западе Эстонии местами ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.
После полудня во многих регионах пройдут сильные грозовые дожди, возможен град. Поздно вечером осадки станут слабее и реже.
На востоке страны ожидается южный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, а на западе - слабый переменный.
Температура воздуха +27...+32, на востоке Эстонии ожидается до 35 градусов. Во время дождя и на побережье местами около 20 градусов тепла.
Следить за перемещением грозы в режиме реального времени можно на этом сайте.