В программу ко Дню победы пилоты ВВС союзников Эстонии включили облеты и воздушное шоу
Облеты и воздушное шоу включили в свою программу ко Дню победы пилоты ВВС союзников Эстонии, сообщила в понедельник пресс-служба генштаба Сил обороны.
Облеты и воздушное шоу включили в свою программу ко Дню победы пилоты ВВС союзников Эстонии, сообщила в понедельник пресс-служба генштаба Сил обороны.
В случае приемлемой облачности и погоды в среду летательные аппараты ВВС Эстонии и союзников совершат облет парада Дня победы, который в этом году проводится в Пайде.
В мероприятии примут участие учебно-тренировочные самолеты эстонских военно-воздушных сил L-39, размещенные на авиабазах Эмари и Шауляй в рамках миссии воздушной полиции истребители F-35 и Eurofighter Typhoon Италии и Испании, а также пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Red Arrows на самолетах Hawk T1, которая затем пролетит над островом Вормси.
В 16.05 над Таллиннским заливом начнется воздушное шоу. В течение примерно 25 минут пилотажная группа Red Arrows продемонстрирует мастерство высшего пилотажа.
Наилучший обзор на шоу открывается на променаде Пирита на отрезке от монумента Шарлю Леруа и до Пирита. Вдобавок на площадке между береговой линией и Регати теэ пройдет выставка, на которой будут продемонстрированы британские и французские танки, а также другая техника.
По соображениям безопасности ВВС Эстонии просят владельцев судов освободить выделенную для проведения воздушного шоу зону с 15:30 до 16:35.
В зависимости от погодных условий полеты могут быть сдвинуты по времени или вовсе отменены. Самую актуальную информацию можно найти на странице в социальной сети Facebook ВВС Эстонии.