В программу ко Дню победы пилоты ВВС союзников Эстонии включили облеты и воздушное шоу

В случае приемлемой облачности и погоды в среду летательные аппараты ВВС Эстонии и союзников совершат облет парада Дня победы, который в этом году проводится в Пайде.

В мероприятии примут участие учебно-тренировочные самолеты эстонских военно-воздушных сил L-39, размещенные на авиабазах Эмари и Шауляй в рамках миссии воздушной полиции истребители F-35 и Eurofighter Typhoon Италии и Испании, а также пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Red Arrows на самолетах Hawk T1, которая затем пролетит над островом Вормси.

В 16.05 над Таллиннским заливом начнется воздушное шоу. В течение примерно 25 минут пилотажная группа Red Arrows продемонстрирует мастерство высшего пилотажа.

Наилучший обзор на шоу открывается на променаде Пирита на отрезке от монумента Шарлю Леруа и до Пирита. Вдобавок на площадке между береговой линией и Регати теэ пройдет выставка, на которой будут продемонстрированы британские и французские танки, а также другая техника.

По соображениям безопасности ВВС Эстонии просят владельцев судов освободить выделенную для проведения воздушного шоу зону с 15:30 до 16:35.