Парад в честь Дня победы: участие примут около 800 членов Кайтселийта, "Найскодукайтсе", "Нооред коткад" и "Кодутютред"

В параде примут участие около 800 членов Кайтселийта, члены объединений "Найскодукайтсе", "Нооред коткад" и "Кодутютред", а также представители союзных войск. Над Пайде пролетят истребители Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО и другие авиасредства союзников. Запланированы также выставка военной техники, зажжение огня Победы и церемонии у памятников участникам Освободительной войны.

Празднование начнется в 7 часов утра с поднятия флагов на центральной площади Пайде, в 8:30 будут возложены венки к Мемориалу войны за независимость в Мюйслери. Будет зажжен огонь Победы, с речью выступит премьер-министр. В 10 часов начнется экуменическое богослужение в церкви Св. Креста в Пайде.

Парад Победы начнется в 11 часов утра на центральной площади Пайде, президент страны произнесет речь в честь Дня Победы, затем выступит командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги.

В 9 часов в центре Пайде откроется выставка боевой техники. В праздновании Дня Победы вместе с военнослужащими примут участие спикер Рийгикогу, члены правительства, представители дипломатического корпуса и союзников.

В этом году полученный из рук президента огонь Победы члены Кайтселийта и "Найскодукайтсе" доставят во все уезды, тем самым эти объединения отметят 30-летие восстановления своей деятельности после восстановления Эстонского государства.

Проведение мероприятия поддерживает и Департамент здоровья, с которым Кайтселийт постоянно поддерживает связь во время подготовки к параду.