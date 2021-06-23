В РФ заявили о наращивании сил НАТО у российских границ

"Заявлено, что численность передовых формирований ОВС НАТО, в том числе контингент американских войск, у западных границ России будет увеличиваться. Об этом свидетельствует соглашение 2020 года между Вашингтоном и Варшавой, предусматривающее дополнительное развертывание на польской территории органов управления, подразделений обеспечения, сил специальных операций и армейской авиации", - сказал Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам Герасимова, в Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тысяч человек.