В РФ заявили о наращивании сил НАТО у российских границ
НАТО предпринимает шаги по продвижению инфраструктуры к границам России, контингент американских войск в Восточной Европе будет увеличиваться, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
НАТО предпринимает шаги по продвижению инфраструктуры к границам России, контингент американских войск в Восточной Европе будет увеличиваться, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
"Заявлено, что численность передовых формирований ОВС НАТО, в том числе контингент американских войск, у западных границ России будет увеличиваться. Об этом свидетельствует соглашение 2020 года между Вашингтоном и Варшавой, предусматривающее дополнительное развертывание на польской территории органов управления, подразделений обеспечения, сил специальных операций и армейской авиации", - сказал Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности.
По словам Герасимова, в Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тысяч человек.
"Практика создания передовых военных группировок для усиления своего влияния применяется США не только в Европе, но и в других регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал начальник Генштаба.