Ср, 23.06.2021
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В РФ заявили о наращивании сил НАТО у российских границ

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. ФОТО: VADIM SAVITSKY / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT

НАТО предпринимает шаги по продвижению инфраструктуры к границам России, контингент американских войск в Восточной Европе будет увеличиваться, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Заявлено, что численность передовых формирований ОВС НАТО, в том числе контингент американских войск, у западных границ России будет увеличиваться. Об этом свидетельствует соглашение 2020 года между Вашингтоном и Варшавой, предусматривающее дополнительное развертывание на польской территории органов управления, подразделений обеспечения, сил специальных операций и армейской авиации", - сказал Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам Герасимова, в Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тысяч человек.

"Практика создания передовых военных группировок для усиления своего влияния применяется США не только в Европе, но и в других регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал начальник Генштаба.

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