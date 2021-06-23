Каллас в День победы: я тоже родилась в Эстонии, которой управляли извне

Выступая с речью, посвященной 102-й годовщине победы в Освободительной войне, Кая Каллас подчеркнула, что в этот день мы не только празднуем победу в битве под Вынну.

"Как народ мы знаем, что такое лишение свободы. Я тоже родилась в Эстонии, где жизнь управлялась иностранными запретами и приказами. В этом году мы отмечаем 30 лет восстановления независимости, за это время выросли новые поколения, родившиеся в свободной Эстонии, для которых свобода естественна и сама собой разумеющаяся", - отметила премьер-министр.