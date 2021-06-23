Каллас в День победы: я тоже родилась в Эстонии, которой управляли извне
Борьба за свободу в той или иной мере должна продолжаться и в независимой Эстонии, заявила 23 июня премьер-министр Кая Каллас, пишет ERR.
Борьба за свободу в той или иной мере должна продолжаться и в независимой Эстонии, заявила 23 июня премьер-министр Кая Каллас, пишет ERR.
Выступая с речью, посвященной 102-й годовщине победы в Освободительной войне, Кая Каллас подчеркнула, что в этот день мы не только празднуем победу в битве под Вынну.
"Как народ мы знаем, что такое лишение свободы. Я тоже родилась в Эстонии, где жизнь управлялась иностранными запретами и приказами. В этом году мы отмечаем 30 лет восстановления независимости, за это время выросли новые поколения, родившиеся в свободной Эстонии, для которых свобода естественна и сама собой разумеющаяся", - отметила премьер-министр.
Отмечаемый 23 июня День победы - государственный праздник, посвященный победе Эстонии в 1919 году над Балтийским Ландесвером в битве под Вынну - ныне латвийским Цесисом - во время Освободительной войны.