Ср, 23.06.2021
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Мировые цены на нефть вновь начали расти

Добыча нефти. ФОТО: Lucy Nicholson

Цены на нефть растут в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ приступили к обсуждению постепенного увеличения добычи начиная с августа.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в среду утром составила $75,27 за баррель, что на 46 центов выше цены предыдущей сессии.

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