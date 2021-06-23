Мировые цены на нефть вновь начали расти
Цены на нефть растут в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.
Цены на нефть растут в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.
Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ приступили к обсуждению постепенного увеличения добычи начиная с августа.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в среду утром составила $75,27 за баррель, что на 46 центов выше цены предыдущей сессии.