Картина дня: День победы, Эстония во власти стихии и смягчение ограничений

Кальюлайд: силы и страны, постоянно бросающие вызов европейской безопасности, никуда не исчезли

В среду, 23 июня, Эстония отмечает 102-ю годовщину победы в Освободительной войне. Глава государства Керсти Кальюлайд произнесла по этому случаю речь в Пайде, в том числе напомнив о том, что те силы и страны, которые постоянно бросают вызов для европейской безопасности никуда не исчезли. Читать далее...

Каллас в День победы: я тоже родилась в Эстонии, которой управляли извне

Борьба за свободу в той или иной мере должна продолжаться и в независимой Эстонии, заявила 23 июня премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...

Галерея 〉 Парад в честь Дня победы прошел в Пайде

Организуемый Кайтселийтом парад в честь Дня победы прошел 23 июня в Пайде. В нем приняли участие почти 800 человек. Читать далее...

Гроза идет по Эстонии: в среду ожидается до 35 градусов тепла, возможен град

По сообщению синоптиков, в среду, 23 июня, в первой половине дня на западе Эстонии местами ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Читать далее...

Суд счел законной отставку Эдуарда Эаста с поста председателя Йыхвиского волостного собрания

Тартуский административный суд во вторник не нашел признаков нарушения закона при отставке Эдуарда Эаста с поста председателя Йыхвиского волостного собрания в июне прошлого года. Читать далее...

В Эстонии прибавилось еще 25 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3009 тесов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 25, то есть 0,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Лукашенко: Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов

Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил президент республики Александр Лукашенко. Читать далее...

Со среды в Эстонии отменили требование 50-процентной заполняемости помещений