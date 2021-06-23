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Число зарегистрированных смертей пациентов с Covid-19 за сутки оказалось максимальным с начала пандемии как в Москве, так и в Петербурге. По России этот показатель обновил максимум с февраля. Еще один рекорд в коронавирусной статистике - в Подмосковье впервые выявили больше 2 тысяч заражений.

Число зарегистрированных смертей пациентов с Covid-19 за сутки оказалось максимальным с начала пандемии как в Москве, так и в Петербурге. По России этот показатель обновил максимум с февраля. Еще один рекорд в коронавирусной статистике - в Подмосковье впервые выявили больше 2 тысяч заражений. Тем временем первый российский регион объявил локдаун - Бурятия.

Рекордная статистика

Суточный прирост новых заболевших Covid-19 в России составил 17 549 случаев - на 834 больше, чем накануне, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли за сутки 548 человек, это новый максимум с 11 февраля (накануне на две смерти меньше).

В Москве второй день подряд фиксируют рекордную смертность пациентов с Covid-19 - 88 летальных исходов (накануне - 86).

Максимальная суточная смертность зарегистрирована и в Петербурге, причем там умерших больше - 93 человека (днем ранее - 82). Новых случаев заражения в Петербурге - 1 092 (было 1 065), в Москве - 6 534 (накануне было чуть больше - 6 555).

За неделю смертность от коронавируса в России возросла на 21,3%, заявила в среду в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

В Московской области впервые с начала пандемии выявили больше 2 тысяч новых случаев (2 323 заражения, накануне было почти на четверть меньше - 1871). Умерли за последние сутки 17 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в России стала резко расти в начале июня. В Москве суточный прирост увеличился с 3 тысяч до 9 тысяч - 9 056 новых случаев зафиксировали в прошлую пятницу, 9 120 зарегистрировали в субботу. Это рекордные показатели за все время пандемии.

Рекорд по тестам и прививкам

Сначала в Москве, а затем и в других регионах власти объявили обязательную вакцинацию. Прививку обязаны сделать не менее 60% людей, работающих в сфере обслуживания, чиновники и другие группы.

В столице власти несколькими шагами усилили режим ограничений. Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с понедельника в рестораны и кафе будут пускать только тех, кто привился от Covid-19, переболел им или имеет отрицательный тест на коронавирус.

Из разъяснений властей следовало, что и дети, и имеющие противопоказания против прививок могут попасть в заведение общественного питания только после теста.

Сеть частных клиник "Инвитро" в среду предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на два-три дня, поскольку наблюдается взрывной рост спроса на всю линейку ковидных тестов - с конца прошлой недели примерно на 150%, пишет ТАСС. Больше всего подскочил спрос на тесты на антитела.

В Кремле считают, что новые противовирусные требования могут повысить спрос на тесты и вызвать логистические трудности, однако угроза распространения вируса это перевешивает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости). На федеральном уровне вводить локдаун не планируется, в очередной раз заявил он.

В среду Собянин заявил, что за сутки на вакцинацию в Москве записалось рекордное число людей - около 60 тысяч. "Еще недавно мы падали до уровня около 6 тысяч [записей] в день", - сказал он. Увеличением смертности мэр объяснил распространением "индийского штамма" коронавируса.

Накануне Собянин говорил, что прививку от Covid-19 в Москве сделали более 2 млн человек. Власти признавали, что как в столице, так и в целом по стране темпы вакцинации сильно отстают от других стран. В России первый компонент вакцины получили 20,7 млн человек, из них двумя компонентами - 16,7 млн, сказала Голикова. По ее данным, за неделю темпы вакцинации выросли в 1,7 раза.

"Пока мы не достигнем определенного иммунитета, так и будем прыгать от локдауна к локдауну", - заявил в среду глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Первый локдаун

Локдаун объявили в Бурятии, где за месяц резко вырос суточный прирост заражений Covid-19 (пятое место в России - 255 новых случаев за последние сутки).

Режим нерабочих дней вводится в республике с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий - за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек и общественного транспорта. Это первый региональный локдаун в России в этом году.

В среду к числу объявивших об обязательной вакцинации регионов России присоединились Краснодарский край и Калининградская область.