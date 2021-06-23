Словакия хочет избавиться от 160 000 доз "Спутника V"
Из-за низкого спроса со стороны населения власти Словакии намерены продать или безвозмездно отдать 160 000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Предположительно, дозы, срок использования которых истекает летом, будут предоставлены западно-балканским странам, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Всего на прививку "Спутником V" записались 14 214 жителей Словакии, 8004 из них уже вакцинированы, пишет Deutsche Welle.