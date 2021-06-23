Словакия хочет избавиться от 160 000 доз "Спутника V"

Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович закупил 200 000 доз вакцины, несмотря на то, что препарат не получил допуск Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Сам Матович не стал прививаться этой вакциной, объяснив это тем, что она еще не одобрена многими странами. Матович в марте объявил об уходе с должности премьер-министра после того, как выяснилось, что он заключил договор о поставках "Спутника V" без согласования с партнерами по коалиции. За несколько дней свои посты покинули шестеро членов правительства, теперь Матович занимает пост министра финансов.